Глава СК затребовал доклад по делу об отлове собак в Хакасии в Саяногорске

Автор сообщения пожаловался, что бродячие собаки продолжают нападать на людей в разных микрорайонах Саяногорска, включая территорию рабочего поселка Майна. Поголовье одичавшей стаи увеличилось до угрожающих размеров, а многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли. Местные СМИ не раз освещали эту проблему.