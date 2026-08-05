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Драка со стрельбой в аптеке закончилась задержанием в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По данным полиции, 2 августа между двумя посетителями аптеки на улице Доватора возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В результате один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний житель Октябрьского района, ранее не судимый. На месте преступления были изъяты две гильзы и две сферические пули.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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