Драка со стрельбой в аптеке закончилась задержанием в Новосибирске

По данным полиции, 2 августа между двумя посетителями аптеки на улице Доватора возник словесный конфликт, который быстро перерос в драку. В результате один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний житель Октябрьского района, ранее не судимый. На месте преступления были изъяты две гильзы и две сферические пули.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.