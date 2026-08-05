Троих жителей Приморья признали виновными в убийстве семьи

«Прокуратура Приморья добилась обвинительного вердикта по делу о резонансном убийстве двух лиц в 2016 году в Шкотовском районе… Присяжные Приморского краевого суда сочли доказанным, что в декабре 2016 года подсудимые — мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет — на почве длительного конфликта с семейной парой — соседями по земельному участку организовали нападение на потерпевших», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, спор касался права проезда по участку, принадлежавшему потерпевшим. Фигуранты заранее установили, где будут находиться супруги, подкараулили их в безлюдном месте на окраине села Анисимовка и стали наносить удары топором и монтировкой по стеклам их автомобиля.
В июне 2020 года присяжные по делу вынесли оправдательный вердикт, в связи с чем подсудимых освободили в зале суда. Прокуратура края обжаловала вынесенный оправдательный приговор.
«В ближайшее время… на основании вердикта присяжных председательствующий судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания и определением итоговой квалификации действий подсудимых. Фигуранты взяты под стражу в зале суда», — отмечает прокуратура.