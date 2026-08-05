Троих жителей Приморья признали виновными в убийстве семьи

«Прокуратура Приморья добилась обвинительного вердикта по делу о резонансном убийстве двух лиц в 2016 году в Шкотовском районе… Присяжные Приморского краевого суда сочли доказанным, что в декабре 2016 года подсудимые — мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет — на почве длительного конфликта с семейной парой — соседями по земельному участку организовали нападение на потерпевших», — говорится в сообщении.