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Троих жителей Приморья признали виновными в убийстве семьи

Региональная прокуратура сообщает, что в ходе нового рассмотрения уголовного дела присяжные признали виновными жителя Приморья и двух его сыновей в убийстве семейной пары в 2016 году, конфликт о праве проезда по территории потерпевших послужил мотивом преступления.

Источник: Новости Mail

«Прокуратура Приморья добилась обвинительного вердикта по делу о резонансном убийстве двух лиц в 2016 году в Шкотовском районе… Присяжные Приморского краевого суда сочли доказанным, что в декабре 2016 года подсудимые — мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет — на почве длительного конфликта с семейной парой — соседями по земельному участку организовали нападение на потерпевших», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, спор касался права проезда по участку, принадлежавшему потерпевшим. Фигуранты заранее установили, где будут находиться супруги, подкараулили их в безлюдном месте на окраине села Анисимовка и стали наносить удары топором и монтировкой по стеклам их автомобиля.

В июне 2020 года присяжные по делу вынесли оправдательный вердикт, в связи с чем подсудимых освободили в зале суда. Прокуратура края обжаловала вынесенный оправдательный приговор.

«В ближайшее время… на основании вердикта присяжных председательствующий судья постановит обвинительный приговор с назначением наказания и определением итоговой квалификации действий подсудимых. Фигуранты взяты под стражу в зале суда», — отмечает прокуратура.