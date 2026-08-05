За ввезённый на продажу автомобиль с хабаровчанина взыскали 700 тыс рублей

Автомобиль Honda Freed был ввезен из Японии в ноябре 2023 года, в декларации указывалось, что он предназначен для личного пользования. Поэтому утилизационный сбор за него был уплачен в льготном размере на сумму 5,2 тысяч рублей. Однако в течение месяца после ввоза автомобиль был продан. Таможня пересмотрела сумму утильсбора и обратилась в суд с иском о его взыскании.