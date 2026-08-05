За ввезённый на продажу автомобиль с хабаровчанина взыскали 700 тыс рублей

В Хабаровске суд по иску таможни взыскал с местного жителя утильсбор и пеню за ввезенный на продажу автомобиль, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Автомобиль Honda Freed был ввезен из Японии в ноябре 2023 года, в декларации указывалось, что он предназначен для личного пользования. Поэтому утилизационный сбор за него был уплачен в льготном размере на сумму 5,2 тысяч рублей. Однако в течение месяца после ввоза автомобиль был продан. Таможня пересмотрела сумму утильсбора и обратилась в суд с иском о его взыскании.
По словам ответчика, он к ввозу автомобиля был не причастен, и кто-то ввез машину по его паспортным данным. Но таможня предоставила фотографию, на которой он зафиксирован со своим паспортом и таможенным представителем.
— Суд взыскал с хабаровчанина задолженность по утилизационному сбору — 523,6 тысяч рублей, и пени за просрочку платежа — 291 тысячу рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
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