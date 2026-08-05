Кандидату в Конгресс США родом с Украины грозит до 10 лет за драку с ножом

Следствие также указывает, что в ходе конфликта Басин высказывал угрозы в адрес семьи одного из участников перепалки. После инцидента ему предъявили обвинения в угрозах с применением насилия, а суд назначил залог в размере одного миллиона долларов. Подозреваемый пытался избавиться от ножа, выбросив его в океан.