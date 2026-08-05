Кандидату в Конгресс США родом с Украины грозит до 10 лет за драку с ножом

Выходец с Украины Кирилл Басин, участвующий в выборах в Палату представителей Конгресса США от Демократической партии, был задержан на Гавайях после конфликта на пляже.
По данным издания Honolulu Civil Beat, ссора началась после замечания о слишком громкой музыке и вскоре переросла в драку, во время которой, как утверждается, мужчина достал нож и угрожал окружающим.
Следствие также указывает, что в ходе конфликта Басин высказывал угрозы в адрес семьи одного из участников перепалки. После инцидента ему предъявили обвинения в угрозах с применением насилия, а суд назначил залог в размере одного миллиона долларов. Подозреваемый пытался избавиться от ножа, выбросив его в океан.
Согласно законодательству штата Гавайи, по совокупности предъявленных обвинений политику может грозить до десяти лет лишения свободы.
При этом суд вправе ужесточить квалификацию дела, если сочтет установленными дополнительные отягчающие обстоятельства. Сообщается также, что ранее Басин уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов по делам, связанным с угрозами, нападениями и порчей имущества.
Ранее в подмосковном Солнечногорске неизвестный мужчина с ножом напал на двух прохожих, в результате чего один человек скончался на месте.