На «Красноярских Столбах» получила травму 10-летняя девочка

На территории национального парка «Красноярские Столбы» получила травму 10-летняя девочка. Это случилось накануне. 4 августа, в вечернее время. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», ребенок упал и повредил ногу. А мама обратилась за помощью к спасателям, дежурившим на выдвижном посту в районе центрального входа.