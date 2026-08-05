Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На «Красноярских Столбах» получила травму 10-летняя девочка

Спасатели просят родителей нести ответственность за своих детей.

Источник: Комсомольская правда

На территории национального парка «Красноярские Столбы» получила травму 10-летняя девочка. Это случилось накануне. 4 августа, в вечернее время. Как сообщили в КГКУ «Спасатель», ребенок упал и повредил ногу. А мама обратилась за помощью к спасателям, дежурившим на выдвижном посту в районе центрального входа.

Специалисты оказали девочке первую помощь и затем доставили до улицы Свердловской.

К сожалению, этот инцидент — далеко не единичный, сетуют спасатели. Дети падают, получают ушибы, теряются в лесу на территории национального парка. А потому предупреждение родителям: будьте максимально бдительными. Именно вы несете за них ответственность. Оценивайте риски.