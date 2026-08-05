В Англии отец стал главным подозреваемым в гибели дочери

В Англии девятилетняя девочка скончалась после получения тяжелых травм во время семейного кемпинга. Трагедия произошла на территории промышленной зоны, где семья из Западного Йоркшира разбила палатку, сообщает The Sun.
Ночью на место прибыли экстренные службы, обнаружившие ребенка в критическом состоянии. Девочку срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти ей жизнь.
По подозрению в убийстве задержан 35-летний отец погибшей. Правоохранители рассматривают смерть ребенка как подозрительную и на данный момент не ведут поиск других возможных участников происшествия. Также сообщается, что в результате инцидента пострадали еще три человека, информация об их состоянии пока не раскрывается.
Ранее в Колумбии совершили жестокое убийство молодой беременной женщины и вырезали из её утробы ребёнка, которого затем похитили.