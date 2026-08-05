В Англии отец стал главным подозреваемым в гибели дочери

По подозрению в убийстве задержан 35-летний отец погибшей. Правоохранители рассматривают смерть ребенка как подозрительную и на данный момент не ведут поиск других возможных участников происшествия. Также сообщается, что в результате инцидента пострадали еще три человека, информация об их состоянии пока не раскрывается.