В США будут наказывать за запуск дронов в районе пожаров

Федеральное управление гражданской авиации США выступило с жестким предупреждением в адрес владельцев беспилотников, находящихся вблизи зон лесных пожаров в штате Вашингтон. В ведомстве напомнили, что запуск дронов в этих районах не только опасен, но и квалифицируется как вмешательство в работу аварийно-спасательных служб.