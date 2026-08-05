В Черемхове скейтбордистка попала под колёса автомобиля

В Черемхове 14-летняя скейтбордистка попала в больницу после столкновения с автомобилем. Авария случилась накануне около 21 часа на пересечении улиц Забойщика и Второй Линейной.
— По предварительным данным, водитель Honda CR-V наехал на девочку, которая на скейтборде выехала на проезжую часть, не остановившись перед переходом. Известно, что в момент происшествия подросток каталась в наушниках — это могло помешать ей вовремя заметить приближающуюся машину, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, чтобы дать правовую оценку действиям всех участников аварии.
В Госавтоинспекции Иркутской области напоминают: переходить дорогу можно только пешком, без самокатов и скейтбордов. Во время движения рядом с проезжей частью нельзя пользоваться наушниками и отвлекаться на гаджеты.
Водителей призывают быть особенно внимательными, а родителей — регулярно объяснять детям правила безопасности на дороге. Только совместная ответственность поможет избежать трагедий. В ведомстве уточнили, что по факту ДТП продолжается проверка, по её итогам будут приняты соответствующие меры.
Родителей просят контролировать досуг детей и не разрешать им кататься вблизи дорог, особенно в тёмное время суток. В случае выявления нарушений будут приняты административные меры к законным представителям несовершеннолетней.