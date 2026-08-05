В Черемхове скейтбордистка попала под колёса автомобиля

— По предварительным данным, водитель Honda CR-V наехал на девочку, которая на скейтборде выехала на проезжую часть, не остановившись перед переходом. Известно, что в момент происшествия подросток каталась в наушниках — это могло помешать ей вовремя заметить приближающуюся машину, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.