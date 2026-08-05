На Сахалине задержали группу браконьеров с уловом на 1,6 млн рублей

На Сахалине сотрудники полиции пресекли деятельность группы браконьеров, занимавшихся незаконной добычей морского гребешка и камчатского краба. Подозреваемых задержали с поличным после очередного выхода в море, когда они вернулись к берегу Анивского залива в районе села Таранай.
Во время операции правоохранители изъяли более 2,2 тысячи экземпляров морского гребешка и двух камчатских крабов. По предварительной оценке, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 1,58 млн рублей.
По версии следствия, незаконный промысел организовал 45-летний житель Корсаковского района, который привлек к делу еще четырех человек.
Для добычи морепродуктов участники группы использовали моторные лодки и профессиональное водолазное оборудование, а также предпринимали меры конспирации, чтобы избежать обнаружения. Добытый улов, как полагают следователи, они сбывали третьим лицам.
Ранее в ЮАР представители атомной энергетики и защитники природы при участии ученых из Университета Витватерсранда стали вводить носорогам в рог радиоактивные изотопы для того, чтобы защитить животных от браконьеров.