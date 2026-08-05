На Сахалине задержали группу браконьеров с уловом на 1,6 млн рублей

На Сахалине сотрудники полиции пресекли деятельность группы браконьеров, занимавшихся незаконной добычей морского гребешка и камчатского краба. Подозреваемых задержали с поличным после очередного выхода в море, когда они вернулись к берегу Анивского залива в районе села Таранай.