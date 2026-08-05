В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, информирует Госавтоинспекция.
По предварительным данным, травмы получили три человека, в том числе ребёнок.
Рейсовый автобус следовал по маршруту Комсомольск-на-Амур — Галичный.
В Госавтоинспекции рассказали, что автобус оказался в кювете, причиной съезда стала поломка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Напомним, в Ивановской области столкнулись туристический двухэтажный автобус и грузовой автомобиль. По информации ГУ МЧС по региону, в автобусе находилась кировская футбольная команда «Факел». Пассажиры и водитель большегруза не пострадали, водитель автобуса получил травмы, но отказался от госпитализации.
По данным пресс-службы УМВД по Камчатскому краю, в результате ДТП на трассе «Вилюй» перевернулся микроавтобус Nissan Elgrand, травмы получили восемь человек.