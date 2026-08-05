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В Хабаровском крае в ДТП с автобусом пострадали три человека

В Хабаровском крае в результате ДТП с участием рейсового автобуса пострадали три человека, в том числе ребёнок, информирует Госавтоинспекция.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, информирует Госавтоинспекция.

По предварительным данным, травмы получили три человека, в том числе ребёнок.

Рейсовый автобус следовал по маршруту Комсомольск-на-Амур — Галичный.

В Госавтоинспекции рассказали, что автобус оказался в кювете, причиной съезда стала поломка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, в Ивановской области столкнулись туристический двухэтажный автобус и грузовой автомобиль. По информации ГУ МЧС по региону, в автобусе находилась кировская футбольная команда «Факел». Пассажиры и водитель большегруза не пострадали, водитель автобуса получил травмы, но отказался от госпитализации.

По данным пресс-службы УМВД по Камчатскому краю, в результате ДТП на трассе «Вилюй» перевернулся микроавтобус Nissan Elgrand, травмы получили восемь человек.

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