Машину с телами сожгли: В Приморье отец и сыновья жестоко расправились с семьёй из-за спора о земле

Ранее Тимирязевский суд Москвы приговорил гражданина Белоруссии к 15,5 года колонии за пытки и убийство знакомого. Преступление произошло в июле прошлого года в квартире на Клязьминской улице, куда осуждённый пришёл вместе с приятелем и потребовал у хозяина алкоголь. После отказа нападавшие избили мужчину и прижигали его утюгом, пока он не назвал пин-код банковской карты. Затем они перенесли потерпевшего в ванну, пытаясь создать видимость утопления, забрали его телефон и продали за 1500 рублей. Следователи установили причастность одного из участников нападения, после чего суд признал его виновным.