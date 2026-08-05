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Три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае

Три человека, включая семилетнего ребёнка, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Хабаровском крае. Авария произошла на дороге между Комсомольском-на-Амуре и посёлком Галичный, сообщили ТАСС в Госавтоинспекции региона.

Источник: Life.ru

В ДТП попал автобус, следовавший по маршруту № 112. Изначально сообщалось об автобусе № 115, однако позже в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре уточнили данные.

«По предварительным данным, пострадали три человека, включая ребёнка семи лет, но информация ещё устанавливается», — сообщил источник.

Транспортное средство съехало в левый кювет. Возможной причиной аварии стала техническая неисправность автобуса. В момент ДТП в салоне находились пассажиры. Троим людям потребовалась медицинская помощь, среди них оказался ребёнок. На месте работают сотрудники ДПС, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Накануне в Туле произошла авария с участием реанимобиля, в результате которой погиб один человек и ещё пятеро получили травмы. ДТП случилось на Московском шоссе в Туле. Участниками аварии стали машина скорой помощи и легковой автомобиль Renault.

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