В Киеве вновь зазвучали сирены воздушной тревоги

Сигнал воздушной тревоги во второй раз за ночь 5 августа действует в Киеве, сообщили украинские СМИ.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, указанный режим был задействован в городе с 04:52 по местному времени (совпадает с мск).
Ранее сирены воздушной тревоги звучали в украинской столице с 00:18 до 01:45.
Напомним, в ночь на 5 августа стало известно, что в Киеве прогремели взрывы. Помимо этого, звуки детонации были слышны в Сумах, где также объявлялась воздушная тревога.
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