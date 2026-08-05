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Скандальный тост на свадьбе привел к уголовному делу в Туркестанской области

МВД Казахстана выявило жителя Туркестанской области, который, по заявлению ведомства, «разжигал социальную и религиозную рознь» в соцсетях.

Источник: Magnific

АСТАНА, 5 авг — Sputnik. МВД Казахстана выявило жителя Туркестанской области, который, по заявлению ведомства, «разжигал социальную и религиозную рознь» в соцсетях.

Поводом послужило высказывание 66-летнего мужчины на свадьбе, который назвал музыкантов и певцов «глашатаями шайтанов». Полиция возбудила в отношении него уголовное дело.

«Любые публичные призывы, направленные на унижение достоинства человека, дискриминацию по религиозным, социальным или иным признакам, а также действия, способные нарушить общественное согласие и единство, являются недопустимыми», — подчеркнули в МВД.

Свобода слова, гарантированная Конституцией, не освобождает от ответственности, предупреждает ведомство. Любые публичные высказывания, содержащие признаки нарушения закона, получат принципиальную правовую оценку, заявило МВД Казахстана.

На скандал в интернете отреагировало Духовное управление мусульман Казахстана. ДУМК написало, что публичные оскорбления недопустимы. Казахстанцев призвали ответственно относиться к своим словам.

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