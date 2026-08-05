Десятки волонтеров вылетели на помощь пострадавшим от паводка в Якутию

В Верхоянский район Якутии спецрейсом авиакомпании «Полярные авиалинии» доставлены 30 волонтеров. Они займутся расчисткой территорий и восстановлением объектов инфраструктуры, пострадавших от дождевого паводка. Обратным рейсом из подтопленных населенных пунктов эвакуировали свыше 20 детей.
Как сообщает перевозчик, борт выполнил вылет по заявке Службы спасения Республики Саха (Якутия). В районный центр также доставлен гуманитарный груз. В авиакомпании заявили, что продолжат содействие экстренным службам до полной стабилизации обстановки.
По информации ГУ МЧС по региону, уровень воды на реке Яна продолжает снижаться. В пострадавших селах началась оценка ущерба. И. о. начальника главка Виталий Немцов уточнил, что социального напряжения среди населения нет, населенные пункты обеспечены продуктами и медикаментами.
Всего в зону бедствия направлено 14,5 тонны гумпомощи. В районе работает группировка из 66 спасателей и 26 единиц техники. Ведется постоянное информирование жителей о гидрологической обстановке. При ухудшении ситуации в готовности находятся еще 90 человек и 11 единиц техники аэромобильной группировки.
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