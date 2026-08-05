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Новосибирец получил срок и лишился автомобиля за пьяную езду

При этом сибиряк уже имел судимость за аналогичное преступление.

Источник: Magnific

Чановский районный суд Новосибирской области вынес приговор мужчине, повторно севшему за руль в состоянии опьянения. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что 15 декабря 2025 года мужчина управлял автомобилем ВАЗ‑21124 в нетрезвом виде — концентрация этилового спирта составила 0,276 мг на литр выдыхаемого воздуха, что явно превышает допустимую погрешность измерений. При этом сибиряк уже имел судимость за аналогичное преступление.

В суде обвиняемый полностью признал вину и выразил раскаяние. Ему назначили наказание — 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении, а также лишение права управлять транспортом на 4 года. Кроме того, автомобиль осуждённого конфисковали в доход государства.