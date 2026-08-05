Новосибирец получил срок и лишился автомобиля за пьяную езду

В суде обвиняемый полностью признал вину и выразил раскаяние. Ему назначили наказание — 1,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии‑поселении, а также лишение права управлять транспортом на 4 года. Кроме того, автомобиль осуждённого конфисковали в доход государства.