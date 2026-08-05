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Пенсионеру из Братского района вернули более 30 тысяч рублей, которые он перевел под воздействием мошенников

При содействии прокуратуры пенсионеру из Братского района вернули более 30 тысяч рублей, которые два года назад он перевел на «безопасный счет» под воздействием мошенников. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

Источник: ТК Город

В апреле 2024 года пожилой житель Братского района стал жертвой мошеннической схемы. Ему позвонили неизвестные. Представившись сотрудниками банка, они убедили пенсионера, что для предотвращения неправомерного списания с его карты денег средства нужно перевести на «безопасный счет». Мужчина перевел по указанным аферистами реквизитам 35 тысяч рублей. Впоследствии по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

Оказалось, что средства мужчины поступили на счет жителя Брянской области.

В защиту прав пенсионера прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения, а также процентов за их пользование. Требования прокурора удовлетворены, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.

Жителю Братского района вернули в общей сложности 37 тысяч рублей: похищенная сумма и проценты за пользование чужими деньгами.

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