Пенсионеру из Братского района вернули более 30 тысяч рублей, которые он перевел под воздействием мошенников

При содействии прокуратуры пенсионеру из Братского района вернули более 30 тысяч рублей, которые два года назад он перевел на «безопасный счет» под воздействием мошенников. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.