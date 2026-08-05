Трех жителей Приморья признали виновными в убийстве семьи из-за спора об участке

Присяжные в ходе нового рассмотрения уголовного дела признали жителя Приморского края и двух его сыновей виновными в убийстве в 2016 году супругов из-за конфликта о праве проезда по территории жертв. Об этом в среду, 5 августа, сообщила региональная прокуратура.
— Прокуратура добилась обвинительного вердикта по делу о резонансном убийстве двух граждан в 2016 году в Шкотовском районе. Присяжные сочли доказанным, что в декабре 2016 года подсудимые — мужчина и двое его сыновей 20 и 22 лет — на почве длительного конфликта с семейной парой — соседями по земельному участку организовали нападение на них, — сказано на сайте ведомства.
Уточняется, что мотивом стал спор о праве проезда по территории, которая принадлежала потерпевшим. Фигуранты заранее выяснили, где будут находиться жертвы, подкараулили их в безлюдном месте на окраине села Анисимовка и начали бить топором и монтировкой по стеклам их машины.
Мужчина вышел из автомобиля, и один из обвиняемых ударил его топором по голове. Женщина попыталась скрыться, но машина застряла на болотистом участке. Подсудимые нанесли ей множественные удары руками, ногами и топором по голове. Потом фигуранты переместили транспортное средство с телами жертв в безлюдное место и сожгли.
В июне 2020 года присяжные вынесли по делу оправдательный вердикт, подсудимых освободили в зале суда. Прокуратура обжаловала оправдательный приговор.
4 августа Telegram-канале Shot сообщил, что тело мужчины с гирей, привязанной к ноге, выловили из озера в Серебряном Бору на северо-западе Москвы.