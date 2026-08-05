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48 млн руб. конфисковали у организатора подпольных казино во Владивостоке

Игорный бизнес работал в трёх помещениях на улицах Луговая, Стрелковая и Калинина.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке у организатора нелегальных казино конфисковали 48 млн рублей — эту сумму суд постановил обратить в доход государства. О решении сообщила прокуратура Приморского края.

Житель Уссурийска с июня 2024 года по февраль 2025 года вместе с группой сообщников устраивал проведение азартных игр в трёх помещениях на улицах Луговая, Стрелковая и Калинина. За это время преступники получили нелегальный доход больше 48 миллионов рублей.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока признал организатора виновным по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ — незаконная организация и проведение азартных игр организованной группой с доходом в особо крупном размере. Ему назначили два года лишения свободы условно.

Однако прокуратура не согласилась с приговором: суд не решил, что делать с незаконным доходом. Краевой суд направил дело на новое рассмотрение именно для этого вопроса. В итоге суд согласился с позицией надзорного ведомства и постановил конфисковать все 48 миллионов рублей.

Приговор вступил в законную силу. Отдельно в суде продолжается разбирательство по делу соучастников организатора нелегальных казино.