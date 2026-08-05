48 млн руб. конфисковали у организатора подпольных казино во Владивостоке

Однако прокуратура не согласилась с приговором: суд не решил, что делать с незаконным доходом. Краевой суд направил дело на новое рассмотрение именно для этого вопроса. В итоге суд согласился с позицией надзорного ведомства и постановил конфисковать все 48 миллионов рублей.