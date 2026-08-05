Сортировочный центр Wildberries в Тульской области загорелся после падения БПЛА

Ранее Life.ru писал, что два муниципалитета Белгородской области были подвергнуты атакам со стороны Вооружённых сил Украины. Пострадали трое мирных жителей. В посёлке Октябрьский Белгородского округа в результате применения FPV-дрона повреждения получил один из жилых домов, при этом пострадали мужчина и женщина. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка беспилотный летательный аппарат нанёс удар по автомобилю. В результате этого удара пострадал мужчина.