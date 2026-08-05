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В Тульской области повреждены 2 жилых дома и 2 производственных объекта

Повреждения в двух многоквартирных домах и на производственных объектах зафиксировали в Тульской области после ночной атаки беспилотников. Также один из дронов упал на территорию сортировочного центра Wildberries, где возник пожар. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Прошу жителей не делать фото и видео с мест происшествия, а также не допускать их опубликования и распространения», — написал Миляев.

По словам главы региона, в период действия беспилотной опасности подразделения Минобороны РФ уничтожили 107 украинских дронов.

Предварительно известно об одном пострадавшем, ему оказывают медицинскую помощь. Информации о погибших не поступало. На местах происшествий работают оперативные службы.

Ранее Life.ru писал, что за минувшие сутки российские силы ПВО отразили атаки 304 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны России, дроны были перехвачены в период с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской и Московской областями, а также над акваторией Чёрного моря. Все воздушные цели были уничтожены.

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