Сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после атаки БПЛА

Сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после атаки украинских БПЛА. Один человек пострадал. Об этом в среду, 5 августа, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
— Произошло падение беспилотника на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием, — написал он в канале на платформе МАКС.
Также зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.
В период действия режима беспилотной опасности подразделения Министерства обороны РФ ликвидировали 107 дронов над областью, уточнил Миляев.
4 августа три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области.
3 августа украинский БПЛА взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка.