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Сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после атаки БПЛА

Сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после атаки украинских БПЛА. Один человек пострадал. Об этом в среду, 5 августа, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после атаки украинских БПЛА. Один человек пострадал. Об этом в среду, 5 августа, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

— Произошло падение беспилотника на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием, — написал он в канале на платформе МАКС.

Также зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе и на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе.

В период действия режима беспилотной опасности подразделения Министерства обороны РФ ликвидировали 107 дронов над областью, уточнил Миляев.

4 августа три человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины на два муниципалитета Белгородской области.

3 августа украинский БПЛА взорвался во дворе частного дома в хуторе Первомайский Краснояружского округа Белгородской области. Пострадали трехлетний мальчик и его бабушка.

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