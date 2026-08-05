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БПЛА атаковал склад Wildberries в Тульской области, пострадал человек

Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что сегодня ночью на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области упал беспилотник, в результате инцидента пострадал один человек.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников… произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием», — написал он на платформе «Макс».

На месте происшествия действуют оперативные службы. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание.

По предварительной информации, погибших нет. Раненому оказывают медицинскую помощь.

В результате налета дронов также были повреждены два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.

В ответ на атаки на мирное население ВС России последовательно наносят удары по центрам принятия решений и командным пунктам, а также по предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.

В Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные БПЛА и высокоточное оружие дальнего действия, способное уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.

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