Охранника осудили за похищение человека и разбой в Новосибирске

Суд установил, что в ноябре 2024 года обвиняемый вместе с сообщником (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) находился рядом с развлекательным центром на Красном проспекте. Злоумышленники напали на 30-летнего мужчину: нанесли ему множественные удары руками по голове, сдавливали шею, применили газовый баллон и надели на потерпевшего наручники.