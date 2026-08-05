Охранника осудили за похищение человека и разбой в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор сотруднику охранного предприятия. Мужчина признан виновным в похищении человека и разбое, совершённых группой лиц, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что в ноябре 2024 года обвиняемый вместе с сообщником (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) находился рядом с развлекательным центром на Красном проспекте. Злоумышленники напали на 30-летнего мужчину: нанесли ему множественные удары руками по голове, сдавливали шею, применили газовый баллон и надели на потерпевшего наручники.
Против воли мужчину посадили в автомобиль и вывезли в Заельцовский район. Там продолжили избивать, после чего завладели его имуществом и деньгами и скрылись.
Государственное обвинение поддерживал заместитель прокурора Центрального района Александр Сапрыкин.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.
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Вера Ветрова.