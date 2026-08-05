В Республике Алтай при пожаре погиб ребенок

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Мальчик 13 лет погиб на пожаре в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, еще один ребенок госпитализирован с ожогами.
«Местный житель, увидев пожар, вызвал скорую помощь и пожарных. Рядом с местом ЧП находился 10-летний мальчик с ожогами. Его доставили в Кош-Агачскую районную больницу. В ходе тушения огнеборцами было обнаружено тело 13-летнего мальчика без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.
ЧП произошло в частном доме в селе Кызыл-Таш. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали на площади 114 кв. м семь человек и три единицы техники.
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