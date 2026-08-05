Один человек пострадал при атаке БПЛА в Тульской области

За ночь над Тульской областью сбито 107 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ранен один человек.
По словам главы региона, повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах в Веневском районе. Кроме того, повреждены производственные объекты в Новомосковске и Узловском районе.
Один из беспилотников упал на территории сортировочного центра Wildberries. Начался пожар.
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