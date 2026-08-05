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Один человек пострадал при атаке БПЛА в Тульской области

За ночь над Тульской областью сбито 107 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ранен один человек.

За ночь над Тульской областью сбито 107 беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Ранен один человек.

По словам главы региона, повреждения зафиксированы в двух многоквартирных домах в Веневском районе. Кроме того, повреждены производственные объекты в Новомосковске и Узловском районе.

Один из беспилотников упал на территории сортировочного центра Wildberries. Начался пожар.

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