Бастрыкин ждет доклад по делу об обрушении дома на Большой Зелениной в Петербурге

Уголовное дело возбуждено против директора строительной компании по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба. Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия проведено более 40 допросов свидетелей, 60 человек признаны потерпевшими, выполнено более 15 обысков и более 10 осмотров места происшествия с участием специалистов.