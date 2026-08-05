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Бастрыкин ждет доклад по делу об обрушении дома на Большой Зелениной в Петербурге

Повреждение стены повлекло существенный материальный вред, что подтверждено результатами проведенных экспертиз.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовному делу об обрушении жилого дома № 1/44 на Большой Зелениной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в августе 2024 года во время капитального ремонта, когда обрушилась внутренняя несущая стена и иные конструкции. По версии следствия, причиной стало нарушение правил безопасности подрядчиком.

Уголовное дело возбуждено против директора строительной компании по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба. Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия проведено более 40 допросов свидетелей, 60 человек признаны потерпевшими, выполнено более 15 обысков и более 10 осмотров места происшествия с участием специалистов.

В пресс-службе СК России отметили, что фигурант принял меры к возмещению причиненного ущерба собственникам и общедомовому имуществу.