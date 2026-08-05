Более 43 кг марихуаны изъяли у подозреваемого в Жамбылской области

«Согласно заключению судебной экспертизы, изъятое вещество является высушенной марихуаной общей массой свыше 43 кг», — говорится в сообщении во вторник.
По данным ведомства, автомобиль Hyundai Elantra был остановлен сотрудниками полиции на 215-м километре автодороги Западная Европа — Западный Китай в Кордайском районе Жамбылской области. Водитель попытался скрыться, съехав с проезжей части.
Как уточнили в МВД, при осмотре автомобиля служебно-розыскная собака обнаружила признаки наличия наркотических средств. В багажнике нашли четыре мешка с наркотическим веществом в больших черных полиэтиленовых пакетах, которые, по данным полиции, принадлежали пассажиру автомобиля.
В ходе следствия подозреваемый пояснил, что намеревался доставить особо крупную партию наркотиков в Алматы.
По факту проводится досудебное расследование. Водитель арестован за управление автомобилем без права управления и в состоянии наркотического опьянения. Следственные действия продолжаются.