В Крыму утонули три человека

«Опасность в том, что вас буквально унесет за несколько секунд. Так как ветра в Крыму меняются очень часто, особенно в послеобеденное время. Вы приехали, ветер несильный, все хорошо, море так называемое “саповое”, пожалуйста, вышли и не отходите от берега дальше, чем на 500 метров! И, конечно, находитесь в спасательных жилетах», — посоветовал он.