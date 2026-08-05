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В Крыму утонули три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг — РИА Новости Крым. В Крыму с начала купального сезона на воде погибли три человека. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно статистике, всего зафиксировано пять несчастных случая на воде. В прошлом году к этому времени произошло 18 происшествий на водных объектах.

«В этом году с начала купального сезона погибли три человека, в прошлом году — девять», — сообщил он.

По словам Рубцова, основными причинами несчастных случаев на воде являются купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил управления маломерными судами, SUP-досками и другими средствами активного отдыха.

«Элементарные правила — это нахождение в спасательных жилетах. А основным риском, который взрослые, именно взрослые, о чем я повторяю неоднократно, подвергают своих детей, является оставление их у воды без присмотра», — подчеркнул представитель МЧС.

Александр Рубцов также обратил внимание на проблему купания людей в несанкционированных местах отдыха.

«Там нет спасателей, спасение не производится, то есть контроля нет никакого. На пляжах на каждые 50 метров есть спасатели. Плюс на таких пляжах больше людей, и вы всегда можете позвать на помощь», — дополнил он.

Ни в коем случае нельзя выходить в море во время шторма и при повышенной ветровой нагрузке, предостерег гость эфира.

«Опасность в том, что вас буквально унесет за несколько секунд. Так как ветра в Крыму меняются очень часто, особенно в послеобеденное время. Вы приехали, ветер несильный, все хорошо, море так называемое “саповое”, пожалуйста, вышли и не отходите от берега дальше, чем на 500 метров! И, конечно, находитесь в спасательных жилетах», — посоветовал он.

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