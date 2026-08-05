Эвакуация проведена на логистическом объекте Wildberries в Тульской области

Ранее сообщалось, что сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после падения беспилотника в ночь на 5 августа. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что расчёты ПВО уничтожили 107 украинских БПЛА. Два многоквартирных дома получили повреждения в Венёвском районе. Последствия атаки также зафиксировали на производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. По предварительным данным, погибших нет, один человек получил ранения. Медики оказали ему необходимую помощь.