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Эвакуация проведена на логистическом объекте Wildberries в Тульской области

Компания Wildberries эвакуировала людей с логистического объекта после атаки и возгорания в Тульской области. Об этом сообщила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ.

На территории работают пожарные расчёты. Специалисты продолжают ликвидировать последствия возгорания.

Компания временно ограничила приём текущих поставок на этой площадке. Грузы перенаправляют в другие логистические центры Wildberries. Сроки восстановления работы объекта в обычном режиме компания пока не назвала.

Ранее сообщалось, что сортировочный центр Wildberries загорелся в Тульской области после падения беспилотника в ночь на 5 августа. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что расчёты ПВО уничтожили 107 украинских БПЛА. Два многоквартирных дома получили повреждения в Венёвском районе. Последствия атаки также зафиксировали на производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе. По предварительным данным, погибших нет, один человек получил ранения. Медики оказали ему необходимую помощь.

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