В Иркутске полицейские спасли женщину от потери крупной суммы денег

IrkutskMedia, 5 августа. В Иркутске полицейские предотвратили попытку дистанционного мошенничества и уберегли местную жительницу от потери крупной суммы денег. Оперативниками установлено, что женщина, находясь в поиске дополнительного источника дохода, нашла в интернете предложение о заработке на инвестициях. Спустя некоторое время с ней связался неизвестный, представившийся брокером, который убедил ее в возможности получения высокого дохода от биржевой торговли.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, для начала инвестирования злоумышленник потребовал внести «стартовый капитал» в размере 600 тысяч рублей. Узнав, что такой суммы у женщины нет, он рекомендовал оформить кредит. Следуя указаниям мошенника, иркутянка получила заемные средства, однако при попытке перевода денег операция была приостановлена банком.
После этого лжеброкер дал женщине новые указания: обратиться в отделение банка и сообщить сотрудникам, что ей необходимы деньги для покупки авто. Таким образом злоумышленник пытался скрыть истинную цель финансовой операции.
В отделении банка с женщиной встретились сотрудники службы безопасности кредитной организации и полицейские. Оперативники разъяснили ей, что она находится под воздействием дистанционных мошенников, которые под предлогом инвестирования намеревались украсть ее деньги.
Благодаря своевременному вмешательству сотрудников полиции противоправные действия были пресечены, а средства удалось сохранить.
Иркутянка поблагодарила полицейских за оказанную помощь и призвала жителей региона проявлять бдительность при общении с незнакомцами, предлагающими заработок на инвестициях.