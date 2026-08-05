В Иркутске полицейские спасли женщину от потери крупной суммы денег

IrkutskMedia, 5 августа. В Иркутске полицейские предотвратили попытку дистанционного мошенничества и уберегли местную жительницу от потери крупной суммы денег. Оперативниками установлено, что женщина, находясь в поиске дополнительного источника дохода, нашла в интернете предложение о заработке на инвестициях. Спустя некоторое время с ней связался неизвестный, представившийся брокером, который убедил ее в возможности получения высокого дохода от биржевой торговли.