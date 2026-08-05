ТАСС: экс-продюсер Газманова признал вину в махинациях с произведениями артиста

Бывший продюсер Газманова Филипп Росса обвиняется в том, что на систематической основе передавал третьим лицам фото и музыкальные произведения артиста, в том числе права на песни, которые использовали в фильмах. В отношении него возбуждено два уголовных дела — по ч. 2 ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).