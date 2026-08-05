Новости Нижегородской области 5 августа: ДТП с детьми и бензин без лимитов

В Нижнем Новгороде автоинспекторы ищут водителя, скрывшегося с места аварии, в которой пострадали двое детей у стадиона «Северный». Что касается горячей бензиновой темы, тут есть сразу несколько важных новостей — антимонопольщики заподозрили в завышении цен три работающих в регионе сети АЗС, а крупный игрок рынка объявил об отмене лимитов на продажу топлива. Об этих и других событиях дня рассказывает nn.aif.ru.