В Новосибирске мужчина устроил стрельбу в аптеке

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве в Дзержинском районе Новосибирска. Злоумышленник устроил стрельбу в аптеке, сообщили в региональном ГУ МВД России.
В полицию поступило сообщение, что в аптеке по улице Доватора между двумя мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску, им оказался ранее не судимый 28-летний житель Октябрьского района. С места происшествия изъяты две гильзы и две сферические пули», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Мужчина задержан.