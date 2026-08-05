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В Новосибирске мужчина устроил стрельбу в аптеке

Ранее не судимого 28-летнего жителя Октябрьского района задержали, сообщили в региональном ГУ МВД.

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хулиганстве в Дзержинском районе Новосибирска. Злоумышленник устроил стрельбу в аптеке, сообщили в региональном ГУ МВД России.

В полицию поступило сообщение, что в аптеке по улице Доватора между двумя мужчинами произошел конфликт, перешедший в драку. В результате один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску, им оказался ранее не судимый 28-летний житель Октябрьского района. С места происшествия изъяты две гильзы и две сферические пули», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Мужчина задержан.

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