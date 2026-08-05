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В Приморье после взрыва бытового газа спасли мужчину с тяжелыми травмами

Пострадавший поступил в больницу с зияющей раной живота размером до 18 см, сообщили в Находкинской городской больнице.

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Врачи спасли мужчину с тяжелыми травмами после взрыва бытового газа в Находке. Об этом сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы.

«С места происшествия в соседнем районе бригада скорой помощи сообщила о пострадавшем в Находкинскую больницу. В медучреждении срочно подготовили операционную. Мужчину доставили с зияющей раной живота размером до 18 см Врачи Находкинской больницы провели успешную экстренную операцию пациенту с критическими повреждениями органов брюшной полости после взрыва баллона с газом. Массивную травму он получил, когда помогал соседу тушить пожар в гараже», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что операция длилась три часа, мужчину выхаживали в реанимации пять дней. Сейчас пациента выписали из стационара.