Две женщины погибли на железной дороге в Иркутской области

Первый несчастный случай произошел утром 5 августа на перегоне между двумя крупнейшими станциями столицы Приангарья — Кая и Иркутск-Пассажирский. «Электропоезд смертельно травмировал женщину», — проинформировали в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России. В это же утро грузовой поезд сбил женщину на станции Залари.
В ведомстве уточнили, что машинисты в обоих случаях приняли меры экстренного торможения, однако безуспешно.
Следователи проводят проверки. Речь может идти о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.
На железной дороге работают также сотрудники транспортной прокуратуры. Ранее в ведомстве сообщили, что на Транссибирской магистрали зафиксированы случаи превышения скоростного режима.