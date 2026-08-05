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Две женщины погибли на железной дороге в Иркутской области

На Восточной-Сибирской железной дороге в Приангарье получили смертельные травмы две женщины. Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП.

Источник: "Российская газета"

Первый несчастный случай произошел утром 5 августа на перегоне между двумя крупнейшими станциями столицы Приангарья — Кая и Иркутск-Пассажирский. «Электропоезд смертельно травмировал женщину», — проинформировали в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России. В это же утро грузовой поезд сбил женщину на станции Залари.

В ведомстве уточнили, что машинисты в обоих случаях приняли меры экстренного торможения, однако безуспешно.

Следователи проводят проверки. Речь может идти о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

На железной дороге работают также сотрудники транспортной прокуратуры. Ранее в ведомстве сообщили, что на Транссибирской магистрали зафиксированы случаи превышения скоростного режима.