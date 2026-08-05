Две женщины погибли на железной дороге в Иркутской области

Первый несчастный случай произошел утром 5 августа на перегоне между двумя крупнейшими станциями столицы Приангарья — Кая и Иркутск-Пассажирский. «Электропоезд смертельно травмировал женщину», — проинформировали в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России. В это же утро грузовой поезд сбил женщину на станции Залари.