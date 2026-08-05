Сын актера Демчога Вильям отбыл наказание за мошенничество и вышел на свободу

Сын звезды сериала «Интерны» актера Вадима Демчога Вильям сообщил, что отбыл наказание по уголовному делу о мошенничестве и вышел на свободу.
— Да, уже все, — сказал собеседник РИА Новости, отвечая на вопрос, освободился ли он.
В конце октября прошлого года суд приговорил Вильяма Демчога к двум годам колонии общего режима за дропперство — посредничество при передаче обналиченных денег мошенникам. Адвокат Владимир Шелупахин, который занимался делом 20-летнего юноши, в ноябре 2025 года рассказал о том, как живет сын артиста.
По его словам, наказание, которое присудили молодому человеку, чрезмерно суровое. Он уверен, что Вильям не догадывался о мошеннической схеме, думая, что просто подрабатывает.
Вильям Демчог обманул пенсионера из Москвы. Введенный в заблуждение пожилой человек перевел 490 тысяч рублей на якобы безопасные счета. Злоумышленники сообщили Демчогу, что деньги поступили на карту, тогда осужденный обналичил средства и потом перевел их на банковские счета, подконтрольные мошенникам. В конце июня 2025-го молодой человек услышал вердикт по уголовному делу.