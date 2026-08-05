Сын актера Демчога Вильям отбыл наказание за мошенничество и вышел на свободу

Вильям Демчог обманул пенсионера из Москвы. Введенный в заблуждение пожилой человек перевел 490 тысяч рублей на якобы безопасные счета. Злоумышленники сообщили Демчогу, что деньги поступили на карту, тогда осужденный обналичил средства и потом перевел их на банковские счета, подконтрольные мошенникам. В конце июня 2025-го молодой человек услышал вердикт по уголовному делу.