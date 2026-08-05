ТАСС: непогода мешает возобновить поиски пропавшего в Приангарье Cessna 182

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Дождь и облачность мешают возобновлению поисков пропавшего в понедельник в Бодайбинском районе Иркутской области самолета Cessna 182, на борту которого были два человека, с помощью авиации. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Пока не начали поиски, нет погоды. Дождь, облачность — нижний край [на уровне] 1 тыс. м», — сказал собеседник агентства.
В понедельник самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту перестал выходить на связь в Бодайбинском районе. Пропавший легкомоторник принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области, с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель — сотрудник Мамского авиаотделения в Бодайбинском районе Иркутской области.
Для поисков были привлечены два воздушных судна. Возбуждено уголовное дело, по месту заправки воздушного судна проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива. Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.