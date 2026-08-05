ТАСС: непогода мешает возобновить поиски пропавшего в Приангарье Cessna 182

В понедельник самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту перестал выходить на связь в Бодайбинском районе. Пропавший легкомоторник принадлежит компании «Гоставиа» из Ленинградской области, с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ. На борту находились два человека: командир воздушного судна и летчик-наблюдатель — сотрудник Мамского авиаотделения в Бодайбинском районе Иркутской области.