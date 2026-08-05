Уголовное дело расследуют по факту нападения на вдову ветерана ВОВ в Приморье

По версии племянницы пострадавшей пенсионерки, падчерица вломилась в дом к старушке, являющейся долевым собственником жилья, и стала настаивать на продаже всего домовладения или передаче ей полутора миллионов рублей. Получив отказ, женщина избила старушку до потери сознания. Дождавшись, когда пенсионерка очнётся, дебоширка угрожала ей систематическими избиениями до тех пор, пока та не отдаст деньги или не подпишет документы на продажу дома. Уходя, женщина заявила, что в следующий раз придёт «с посторонними лицами для оказания давления на потерпевшую», как пишут местные telegram-каналы.