Уголовное дело расследуют по факту нападения на вдову ветерана ВОВ в Приморье

По версии следствия, 30 июля 2026 года в доме на улице Концевой в городе Артёме падчерица в ходе семейного конфликта избила пенсионерку и угрожала ей.
Действия хулиганки квалифицированы как угроза убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и самоуправство (ст. 330 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства конфликта, в рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз. Оперативным сотрудникам полиции даны поручения — установить местонахождение скандальной родственницы и доставить её к следователю.
Остальные родственники избитой вдовы ветерана считают, что действия падчерицы следует квалифицировать не как самоуправство, а как нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ), разбой, сопряжённый с незаконным проникновением в жилище и насилием (ч. 3 ст. 162 УК РФ), вымогательство с применением насилия и в особо крупном размере (п. «б», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ), а также угрозу убийством.
По версии племянницы пострадавшей пенсионерки, падчерица вломилась в дом к старушке, являющейся долевым собственником жилья, и стала настаивать на продаже всего домовладения или передаче ей полутора миллионов рублей. Получив отказ, женщина избила старушку до потери сознания. Дождавшись, когда пенсионерка очнётся, дебоширка угрожала ей систематическими избиениями до тех пор, пока та не отдаст деньги или не подпишет документы на продажу дома. Уходя, женщина заявила, что в следующий раз придёт «с посторонними лицами для оказания давления на потерпевшую», как пишут местные telegram-каналы.
Пенсионерка получила телесные повреждения: травму лицевой части головы и обширную гематому с кровоизлиянием левой кисти руки. Ей потребовалась госпитализация. Сейчас старушка находится в подавленном психоэмоциональном состоянии. Однако экспертиза официально не зафиксировала вред здоровью вдовы ветерана. Следственный комитет лишь информирует, что медицинская помощь старушка получила, и её жизни и здоровью ничего не угрожает.