В Тульской области после атаки БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries

На территории сортировочного центра Wildberries в Тульской области упал беспилотник. Начался пожар, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Пресс-служба Wildberries & Russ подтвердила, что на логистическом объекте компании в Тульской области из-за атаки БПЛА начался пожар. «На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты», — добавили там.
Всего над Тульской областью за ночь сбито 107 беспилотников, уточнял Дмитрий Миляев. Один человек пострадал. В Веневском районе повреждены два жилых дома, в Новомосковске и Узловском районе — два производственных объекта.