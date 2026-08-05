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У омского чиновника конфискуют автомобили, приобретенные на неизвестные средства

Прокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства автомобили чиновника из Павлоградского района Омской области.

Источник: Magnific

Прокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства автомобили чиновника из Павлоградского района Омской области.

В ходе проверки выяснилось, что в собственности близких родственников руководителя казенного учреждения имеются два дорогих транспортных средства — общей стоимостью более 4 миллионов рублей.

«При этом он не смог подтвердить законность происхождения доходов, за счет которых было приобретено имущество, — сообщает прокуратура Омской области. — В целях сокрытия реальных источников финансирования автомобили были оформлены на членов его семьи».

По требованию прокуратуры суд применил обеспечительные меры и арестовал автомобили. Чиновнику также грозит увольнение в связи с утратой доверия.