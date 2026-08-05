В Японии после землетрясения в центрах эвакуации остаются около 7,3 тыс. человек

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Почти 7,3 тыс. человек находятся в 138 эвакуационных пунктах в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю, которая серьезно пострадала в результате произошедшего 28 июля землетрясения магнитудой 7,1. В зоне бедствия свыше 44 тыс. домохозяйств лишены водоснабжения, сообщило национальное общественное телевидение.
Подача электроэнергии в целом была восстановлена к 3 августа. Это позволило возобновить кондиционирование помещений, включая сборные пункты. Сейчас это особенно важно, поскольку температура в Кумамото достигает в эти дни 40 градусов.
В результате землетрясения погибли 38 человек, 17 проходят лечение из-за полученных ранений. В зоне бедствия пострадали почти 14 тыс. домов, около 700 из них полностью разрушены. Там продолжается разборка завалов, в том числе с привлечением армейских подразделений.