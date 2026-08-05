В Японии после землетрясения в центрах эвакуации остаются около 7,3 тыс. человек

В результате землетрясения погибли 38 человек, 17 проходят лечение из-за полученных ранений. В зоне бедствия пострадали почти 14 тыс. домов, около 700 из них полностью разрушены. Там продолжается разборка завалов, в том числе с привлечением армейских подразделений.