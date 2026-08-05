При пожаре в частном доме на Алтае погиб мальчик

В селе Кызыл-Таш Кош-Агачского района Республики Алтай при пожаре погиб 13-летний мальчик. Еще один ребенок — 10-летний — госпитализирован с ожогами, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, местный житель заметил возгорание и вызвал пожарных и скорую. Рядом с местом происшествия находился десятилетний мальчик с термическими травмами. Его доставили в районную больницу. В ходе тушения огнеборцы обнаружили тело погибшего подростка без признаков жизни.
Пожар вспыхнул в частном доме. По предварительной версии, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Площадь возгорания составила 114 квадратных метров. К ликвидации привлекались семь человек и три единицы техники.
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