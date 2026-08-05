АЗС и припаркованные машины загорелись в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на автозаправочной станции произошел пожар, который также перекинулся на припаркованные рядом машины. Об этом в среду, 5 августа, сообщил глава города Александр Скрябин.
— В результате нарушения требований пожарной безопасности в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей, — написал он в Telegram-канале.
На место происшествия выехали экстренные службы, добавил мэр.
Данные о пострадавших не поступали.
4 августа автомобиль загорелся на Долгоруковской улице в центре Москвы. В момент происшествия за рулем была девушка, которая почувствовала запах гари и успела выбежать из машины. По словам знакомой водителя, причиной возгорания могла стать проводка, так как автомобиль был старый. При этом транспортное средство застраховано только по ОСАГО — КАСКО у него нет.