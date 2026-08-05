АЗС и припаркованные машины загорелись в Ростове-на-Дону

4 августа автомобиль загорелся на Долгоруковской улице в центре Москвы. В момент происшествия за рулем была девушка, которая почувствовала запах гари и успела выбежать из машины. По словам знакомой водителя, причиной возгорания могла стать проводка, так как автомобиль был старый. При этом транспортное средство застраховано только по ОСАГО — КАСКО у него нет.