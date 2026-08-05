Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства подростка в Кузбассе

Ранее в Кузбассе суд отказался отправлять под домашний арест двух подростков 14 и 15 лет, которые планировали напасть на одну из школ Киселёвского округа и заранее распределили обязанности. Для совершения преступления подростки хотели использовать самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие. Суд запретил обвиняемым совершать определённые действия до 29 сентября 2026 года. При выборе меры суд учёл возраст подростков, тяжесть обвинения и риск продолжения подготовки преступления. На момент публикации решение ещё не вступило в силу.