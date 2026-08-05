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На Урале ущерб посевам в поле РАН от квадроциклов детей составил 130 тыс. рублей

Посевам гороха на опытном поле Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН в Свердловской области был нанесен ущерб на 130 тыс. руб. детьми, которые ездили там на квадроциклах 13 июля, передает ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщил начальник юридического отдела центра Леонид Савин, решается вопрос о подаче иска о компенсации ущерба.

По версии следствия, 13 июля двое ученых, директор УрФАНИЦ УрОРАН Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин, пресекли езду и увезли детей с полей. В момент передачи несовершеннолетних родителям случился конфликт: Аркадий В. и его знакомый Александр Р. избили ученых. Через несколько дней Никита Зезин скончался в больнице от сердечного заболевания. Нападавшие сейчас находятся под арестом.