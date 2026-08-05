На Урале ущерб посевам в поле РАН от квадроциклов детей составил 130 тыс. рублей

По версии следствия, 13 июля двое ученых, директор УрФАНИЦ УрОРАН Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин, пресекли езду и увезли детей с полей. В момент передачи несовершеннолетних родителям случился конфликт: Аркадий В. и его знакомый Александр Р. избили ученых. Через несколько дней Никита Зезин скончался в больнице от сердечного заболевания. Нападавшие сейчас находятся под арестом.