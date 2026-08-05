Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД опубликовало видео сгоревшей в Ростове АЗС и 20 автомобилей

В Ростове-на-Дону из-за нарушений требований пожарной безопасности ночью 5 августа сгорела автозаправочная станция и более 20 автомобилей. Региональное управление МВД опубликовало видео с места пожара.

Источник: Российская газета

В Ростове-на-Дону из-за нарушений требований пожарной безопасности ночью 5 августа сгорела автозаправочная станция и более 20 автомобилей. Региональное управление МВД опубликовало видео с места пожара.

На кадрах показано, как сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд к месту ЧП спецтехники МЧС. Затем криминалисты осматривают место происшествия. Количество сгоревших дотла автомобилей исчисляется десятками.

Напомним, что около 2 часов ночи водитель фургона залил на АЗС в Северном жилом массиве бензин в емкости, которые не были предназначены для перевозки ГСМ. Произошло возгорание.

Виновник происшествия попытался потушить пожар во дворе дома на проспекте Космонавтов, но пламя перекинулось на припаркованные автомобили.

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого — жителя Мелитополя 1982 года рождения. О его местонахождении просят сообщать по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667−72−14.

Узнать больше по теме
МВД России: структура, задачи и полномочия
Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за охрану общественного порядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности граждан и реализацию государственной политики в сфере внутренних дел. В материале рассказываем, чем занимается МВД России, какие задачи выполняет министерство, как устроена его структура, кто возглавляет ведомство и какие полномочия оно имеет.
Читать дальше