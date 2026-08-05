МВД опубликовало видео сгоревшей в Ростове АЗС и 20 автомобилей

В Ростове-на-Дону из-за нарушений требований пожарной безопасности ночью 5 августа сгорела автозаправочная станция и более 20 автомобилей. Региональное управление МВД опубликовало видео с места пожара.
На кадрах показано, как сотрудники полиции обеспечивают безопасный проезд к месту ЧП спецтехники МЧС. Затем криминалисты осматривают место происшествия. Количество сгоревших дотла автомобилей исчисляется десятками.
Напомним, что около 2 часов ночи водитель фургона залил на АЗС в Северном жилом массиве бензин в емкости, которые не были предназначены для перевозки ГСМ. Произошло возгорание.
Виновник происшествия попытался потушить пожар во дворе дома на проспекте Космонавтов, но пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого — жителя Мелитополя 1982 года рождения. О его местонахождении просят сообщать по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667−72−14.