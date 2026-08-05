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В Уфе жильцам многоэтажки после пожара оказали психологическую помощь

В Уфе жильцам многоэтажного доме на улице Гвардейской, где произошел сильный пожар, предоставили психологическую помощь.

Источник: "Российская газета"

Как рассказал глава Калининского района Газизьян Ахмедьянов, он накануне встретился с людьми. К счастью, пострадавших среди них нет. Все, кто нуждается, получили временное жильё.

Также для жильцов организованы консультации с психологами и другая необходимая помощь. Специалисты выясняют причину возгорания.

Напомним, накануне вечером произошел пожар в многоэтажке на улице Гвардейская. Были эвакуированы 70 человек. Возгорание началось в квартире на 7 этаже, и после огонь перекинулся на несколько других квартир.