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В Минусинске спасатели сняли с пальцев женщины сразу четыре кольца

От жары пальцы горожанки опухли и пришлось снимать украшения.

Источник: Комсомольская правда

В Минусинске спасатели сняли с пальцев местной жительницы сразу четыре кольца. Представьте: жара, невыносимая духота, а 59-летняя женщина почему-то не подумала, что в таких обстоятельствах лучше вообще отказаться от тесных украшений.

В итоге от колец у нее пальцы распухли, снять сама она не смогла — хоть плачь! Вызвала спасателей Минусинского поисково-спасательного подразделения.

— Спасатели бережно освободили пальцы от сдавливающих украшений. Благодаря профессионализму спасателей, медицинская помощь женщине не потребовалась — пальцы остались невредимы, — рассказали специалисты.